В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
12 февраля 202114:15
В субботу в Москве прогнозируется рекорд по количеству и высоте сугробов, сообщается в пятницу на портале «Метеоновости».
Снегопад усилится вечером пятницы и будет идти в субботу, сугробы вырастут на 20-30 сантиметров, а в субботу вечером начнется метель с ветром в 12-17 метров в секунду.
На дорогах прогнозируются заторы и снежный накат.
Тем временем Ura.ru рассказал о погоде в марте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- Гинцбург рассказал, на сколько вакцина «Спутник лайт» защищает от COVID-19
- Создатели «Спутник V» рассказали о детском варианте вакцины
- Жириновский советует супругам спать в разных квартирах
- Гинцбург: Привившиеся «Спутником V» могут быть донорами антител
- Лукашенко пообещал, что создавать новую Конституцию Белоруссии будут аккуратно
12 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru