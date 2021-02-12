В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд

В субботу в Москве прогнозируется рекорд по количеству и высоте сугробов, сообщается в пятницу на портале «Метеоновости».

Снегопад усилится вечером пятницы и будет идти в субботу, сугробы вырастут на 20-30 сантиметров, а в субботу вечером начнется метель с ветром в 12-17 метров в секунду.

На дорогах прогнозируются заторы и снежный накат.

Тем временем Ura.ru рассказал о погоде в марте.

