В Москве увеличен норматив финансирования детских садов и школ

Проект бюджета столицы на следующий год и плановый период 2021-2022 гг. предполагает увеличение норматива подушевого финансирования на школьника и дошкольника до 175 тыс. руб. и 185 тыс. руб. в год, соответственно. Об этом рассказал замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Кроме того, он подчеркнул, что среди основных проблем, с которыми столкнулась столичная система образования в 2010 году, были сложности с доступностью дошкольного образования. По словам Антона Молева, тогда даже в возрасте пяти лет юный москвич мог не получить место в детском саду. Первоочередной была задача обеспечить местами всех маленьких жителей столицы в возрасте от трех до семи лет.

«Потом мы последовательно снижали эту планку до 2,8 лет, 2,6 лет и сегодня, за исключением 13 районов города, все москвичи в возрасте от 2,4 лет обеспечены местами в дошкольных отделениях. Именно на эти цели в бюджете 2020 г. заложены средства в объеме 8 млрд рублей», - отметил заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы.