В Москве увеличен норматив финансирования детских садов и школ
Проект бюджета столицы на следующий год и плановый период 2021-2022 гг. предполагает увеличение норматива подушевого финансирования на школьника и дошкольника до 175 тыс. руб. и 185 тыс. руб. в год, соответственно. Об этом рассказал замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.
Кроме того, он подчеркнул, что среди основных проблем, с которыми столкнулась столичная система образования в 2010 году, были сложности с доступностью дошкольного образования. По словам Антона Молева, тогда даже в возрасте пяти лет юный москвич мог не получить место в детском саду. Первоочередной была задача обеспечить местами всех маленьких жителей столицы в возрасте от трех до семи лет.
«Потом мы последовательно снижали эту планку до 2,8 лет, 2,6 лет и сегодня, за исключением 13 районов города, все москвичи в возрасте от 2,4 лет обеспечены местами в дошкольных отделениях. Именно на эти цели в бюджете 2020 г. заложены средства в объеме 8 млрд рублей», - отметил заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы.
Ранее НСН сообщала, что проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки более чем на 18% - по сравнению с текущим годом. Такое заявление сделал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Он отметил, что в будущем году в проекте закона о бюджете власти предлагают запланировать почти 538 млрд руб. на социальную поддержку москвичей.
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