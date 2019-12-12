В Москве увековечат память Лужкова
Предложения по увековечению памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Москве сформулируют власти столицы. Соответствующее поручение руководству города дал российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
"В соответствии с поручением президента представим предложения об увековечении памяти Юрия Михайловича", - сообщили агентству в пресс-службе.
Напомним, о смерти Лужкова стало известно 10 декабря. Он умер в ходе операции на сердце в мюнхенской клинике. Прощание с Лужковым состоялось в Москве 12 декабря, его похоронили на Новодевичьевском кладбище.
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