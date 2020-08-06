В Москве увековечат память еще пяти Героев Советского Союза

В российской столице появятся мемориальные таблички пяти Героям Советского Союза. Таким образом будет увековечена память Николая Рукавишникова, Владимира Коккинаки, Владимира Алхимова, Ивана Цапова и Виктора Юдина. Распоряжение об этом подписал мэр Сергей Собянин. Таблички установят до конца текущего года.

Николай Рукавишников – космонавт, дважды герой Советского Союза, совершил три полёта на околоземную орбиту. В апреле 1979 года из-за технических проблем впервые в истории совершил успешную посадку космического корабля на Землю вручную в аварийном режиме.

Дважды герой Советского Союза Владимир Коккинаки – легендарный лётчик-испытатель. 20 апреля 1936 года впервые в мире выполнил «мёртвую петлю» Нестерова на тяжёлом двухмоторном бомбардировщике ЦКБ-30. Среди других его знаковых достижений: беспосадочные перелёта Москва – Дальний Восток, Москва – Северная Америка. Испытывал новые типы самолетов.

Международная авиатранспортная ассоциация наградила его бриллиантовым ожерельем «Цепь пионера розы ветров» как первопроходца кратчайшего авиационного пути между Европой и Америкой. Всего В.К. Коккинаки принадлежат 20 мировых рекордов.

Экономист Владимир Алхимов - участник Великой Отечественной войны, председатель правления Государственного банка СССР.

Военный лётчик, генерал-лейтенант авиации Иван Цапов - участник Великой Отечественной войны. В мирное время служил в морской авиации, войсках ПВО.

Старший лейтенант Виктор Юдин - участник Великой Отечественной войны. После победы работал на восстановлении ДнепроГЭСа. В дальнейшем был на профсоюзной и финансовой работе.

