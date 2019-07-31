В Москве установят более 40 тысяч «умных» счётчиков

В Москве будет установлено более 40 тысяч «умных счётчиков». Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Московский регион».

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По данным компании, в текущем году в столице установят 40 тысяч 398 приборов учёта электроэнергии с удалённым сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями. Из них более 33 тысяч установят в Новой Москве.

Кроме того, до конца 2022 года в столице появится более 80 тысяч новых «умных» приборов учёта.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН рассказала об основных преимуществах «умных» счётчиков.

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