В Москве установлен абсолютный температурный рекорд
Температура воздуха в Москве достигла абсолютного максимума, сообщает Гидрометцентр.
Во вторник 23 июня воздух в столице прогрелся до 37,4 градуса. При этом накануне столбик термометра в Москве поднялся только до 33,7 градуса.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что если температура воздуха в офисе выше 28,5 градусов, то рабочий день следует сокращать на один час, сообщает Ura.ru. В ведомстве добавили, что при температуре выше 29 градусов время работы должно быть сокращено на два часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru