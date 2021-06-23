В Москве установлен абсолютный температурный рекорд

Температура воздуха в Москве достигла абсолютного максимума, сообщает Гидрометцентр.

Во вторник 23 июня воздух в столице прогрелся до 37,4 градуса. При этом накануне столбик термометра в Москве поднялся только до 33,7 градуса.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что если температура воздуха в офисе выше 28,5 градусов, то рабочий день следует сокращать на один час, сообщает Ura.ru. В ведомстве добавили, что при температуре выше 29 градусов время работы должно быть сокращено на два часа.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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