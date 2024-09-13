В Москве установили самый высокий мост в жилом здании

Парящий мост в московском районе Раменки, официально зарегистрирован как самый высокий мост в жилом здании в Книге рекордов России. Специалисты компании Донстрой подняли сооружение весом более 54,4 тонны на высоту 170,59 над землей. Для подъема таких сооружений используется технология подъёма пролёта, как для вантовых мостов.

Сначала в цеху изготавливаются все необходимые детали. Затем на земле между корпусами комплекса целиком собираются мосты, которые в будущем соединят башни комплекса. После каждый из них поднимают с помощью домкратов, закреплённых в верхних частях башен на уникальном оборудовании, которое изготовили специально для этого проекта.

И хотя сама технология не нова, ещё никто в России не реализовывал её на такой высоте.

В проекте четвертого квартала «Событие» предусмотрены еще два навесных перехода: между 1 и 2 корпусами в зоне 26 этажа - на отметке 86,1 м, а также между 2 и 3 корпусами - на уровне 27 этажа или 94,2 метров над землей.

Всего квартал состоит из трех 50-ти этажных зданий, выполненных в футуристическом стиле. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро «ГОРПРОЕКТ» вместе с архитектором Филиппом Никандровым.

Двор четвертого квартала является продолжением архитектурной концепции проекта — это зеленые креативные пространства с футуристическими арт-объектами, где дети и взрослые могут найти занятие по интересам. В проекте будет реализован «двор без машин», предусмотрен трехуровневый подземный паркинг с кладовыми.

Четвертое «Событие» входит в состав масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках.

