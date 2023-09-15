Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького
15 сентября 202311:54
Столичные строители провели уникальную операцию по монтажу моста между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что мост имеет длину 54 метра, его вес – 235 тонн.
«Конструкция с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры», - написал градоначальник столицы.
На установку конструкции потребовалось двое суток, при этом горожанам эти работы не принесли никакого неудобства. Рабочим не пришлось перекрывать улица и огораживать стройплощадку.
Собянин надеется на скорое открытие моста, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru