Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Столичные строители провели уникальную операцию по монтажу моста между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что мост имеет длину 54 метра, его вес – 235 тонн.

«Конструкция с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры», - написал градоначальник столицы.

На установку конструкции потребовалось двое суток, при этом горожанам эти работы не принесли никакого неудобства. Рабочим не пришлось перекрывать улица и огораживать стройплощадку.

Собянин надеется на скорое открытие моста, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС.