В Москве упростили порядок выделения доплат безработным

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать упрощённый порядок выделения доплат безработным в условиях ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом градоначальник сообщил в среду на своем персональном сайте.

Новый порядок предоставления региональной компенсационной доплаты будет технологичным и адресным, отметил Собянин. Оформление будет происходить в электронном виде, процедура проверки нуждаемости станет максимально необременительной для граждан.

Предполагается, что в Москве доплату будут получать уже через 3-5 дней после подачи заявления. Будет исключено требование двух безуспешных попыток трудоустройства, поскольку ходить на интервью в условиях самоизоляции невозможно, подчеркнул Собянин.

По его словам, региональная компенсационная доплата повысит размер выплат по безработице до 19,5 тысячи рублей в месяц.

