В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать упрощённый порядок выделения доплат безработным в условиях ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом градоначальник сообщил в среду на своем персональном сайте.
Новый порядок предоставления региональной компенсационной доплаты будет технологичным и адресным, отметил Собянин. Оформление будет происходить в электронном виде, процедура проверки нуждаемости станет максимально необременительной для граждан.
Предполагается, что в Москве доплату будут получать уже через 3-5 дней после подачи заявления. Будет исключено требование двух безуспешных попыток трудоустройства, поскольку ходить на интервью в условиях самоизоляции невозможно, подчеркнул Собянин.
По его словам, региональная компенсационная доплата повысит размер выплат по безработице до 19,5 тысячи рублей в месяц.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Газа не будет. Украина готовится к прекращению транзита
- Петиция о военных медиках из РФ в Италии набрала 600 подписей
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа