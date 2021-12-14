В Москве трамвайный маршрут «Аннушка» возобновит работу

Трамвайный маршрут "А" («Аннушка») возобновит работу в Москве с 15 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный Дептранс.

Маршрут «А» идет от Новоконной площади до станции метро «Чистые пруды». Этот маршрут существует с 1911 года и изначально был кольцевым.

По данным Дептранса, также возобновят работу трамваи по маршрутам №3 и №39.







