В Москве суд выселил мужчину из квартиры по иску Собчак

Столичный Пресненский суд удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов, лишив последнего права пользования квартирой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отметили в учреждении, Собчак просила признать ответчика «утратившим право пользования жилым помещением» и снять мужчину с регистрационного учета.

«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову», — рассказали агентству.

В суде не привели подробностей разбирательства.

Ранее СМИ сообщили, что предпринимательница Вера Абель подала в суд на ресторан Ксении Собчак из-за нарушения прав на товарный знак, напоминает 360.ru. Истица потребовала выплаты 5 млн рублей.

