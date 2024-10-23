В Москве суд выселил мужчину из квартиры по иску Собчак
Столичный Пресненский суд удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов, лишив последнего права пользования квартирой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отметили в учреждении, Собчак просила признать ответчика «утратившим право пользования жилым помещением» и снять мужчину с регистрационного учета.
«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову», — рассказали агентству.
В суде не привели подробностей разбирательства.
Ранее СМИ сообщили, что предпринимательница Вера Абель подала в суд на ресторан Ксении Собчак из-за нарушения прав на товарный знак, напоминает 360.ru. Истица потребовала выплаты 5 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru