В Москве стартует конкурс грантов для НКО, создающих программы помощи участникам спецоперации

Специальный конкурс на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и их семьям, стартует в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в открытом в Москве Едином центре поддержки все участники спецоперации и их близкие могут получить весь комплекс поддержки, необходимой для адаптации и возвращения к мирной жизни. Для каждого обратившегося составляется индивидуальная программа.

«Мы собрали под одной крышей специалистов различных столичных ведомств, чтобы охватить максимум услуг, которые могут потребоваться участникам СВО и их семьям. А объединение усилий города с некоммерческими организациями поможет нам действительно окружить заботой таких москвичей. Поэтому мы запускаем специальный конкурс грантов для социально ориентированных НКО, которые работают над программами помощи участников СВО и их близких. Общий объем финансовой поддержки составит 90 миллионов рублей», — поделилась Ракова.

Средства распределят по трем группам заявок: малый грант — до 1 млн рублей, средний — от 1 до 2 миллионов, большой — от 2 до 3 миллионов. Заявки от НКО принимаются с 6 марта до 5 апреля. Победители конкурса станут известны 15 мая, а приступить к реализации проектов организации смогут уже в июне.

Грантовую поддержку могут получить НКО, предлагающие проекты помощи для участников спецоперации и их семей. В конкурсе предусмотрено шесть направлений: «Сопричастность» (психологическое консультирование, работа с травматическими расстройствами), «Преодоление» (сопровождение в кризисной ситуации, работа с зависимостями, реабилитация), «Территория заботы. От семьи к семье» (сбор и распространение гуманитарной помощи, организация проектов поддержки), «Мастерские для своих» (подгонка и ремонт колясок и протезов; создание одежды для людей с инвалидностью), «Дела житейские» (юридические консультации и волонтерские проекты), «Могу и делаю» (карьерное консультирование и трудоустройство).

Конкурс «Москва — добрый город» организует Департамент труда и социальной защиты населения столицы.

