В Москве стартовало голосование о качестве благоустройства парков

В интернет-проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное зонам отдыха Москвы. Участникам опроса необходимо оценить результаты благоустройства столичных парков. В список для голосования включены зеленые зоны, работы в которых закончены в этом году или прошли в два предыдущих года.

Оценочное голосование пройдёт в два этапа, отмечает АГН «Москва». На первом горожанам предстоит собственно выбрать парк, который будет оцениваться. На втором — будет ставиться оценка итогам благоустройства. Ежегодно в российской столице благоустраивают и создают около сотни скверов и парков, в том числе, компактные зоны отдыха шаговой доступности.

В этом году было благоустроено 139 парков, зеленых зон и водных объектов. В целом, в рамках программы «Мой район» до конца декабря планируется провести работы на 161 территории. По оценке экспертов, Москва в данный момент лидирует среди 11-и мегаполисов мира по площади парков на одного жителя.

