В Москве стартовала раздача браслетов безопасности, которые помогут в поиске пропавших
Куратор проектов «Лиза Алерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов представил браслеты на основе NFC-технологии, которые помогают искать исчезнувших людей и при этом не требуют подзарядки. Презентация состоялась в Российском геронтологическом научно-клиническом центре.
NFC(near field communication) - коммуникация ближнего поля, технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия для обмена данными между устройствами. В ближайшее время в Москве раздадут десятки тысяч браслетов безопасности. Первые уже вручены подопечным фонда «Артист» - престарелые актёры театра и кино.
В основе браслета «Амулет» - защищенный от воды и не требующий подзарядки модуль, на который могут быть записаны и считаны сведения о здоровье человека, контакты его родственников. В первую очередь устройство предназначено пожилым людям, детям, пациентам с ментальными расстройствами. Браслеты помогут им быстрее вернуться домой в случае, если они потеряются в мегаполисе.
Горожане уже подали более 20 тысяч заявок на получение браслетов безопасности для себя и родственников.
«Браслет безопасности — один из способов, который даёт возможность быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города», - отметила учредитель фонда «Артист», Народная артистка РФ Мария Миронова.
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