В Москве стартовала общероссийская акция «Билет в будущее»
В Москве стартовала всероссийская акция «Билет в будущее», в рамках которой лучшие выпускники одноименного федерального проекта делятся своим опытом профориентации. Отзывы и фотографии школьников в формате социальной рекламы будут размещены по всему городу, в том числе и в метро, а позже и в регионах России.
В основу акции легли истории выпускников проекта, которые показывают, как важно вовремя выбрать профессию и не ошибиться в этом вопросе.
Так, участница акции из Ростова с помощью системы диагностики «Билет в будущее» выбрала подходящее для себя направление и смогла поступить в престижный вуз в Москве.
Также будут представлены примеры успехов детей из Белгорода, Омской области, Буйнакска, Майкопа, Южно-Сахалинска, Краснодарского края, Нарьян-Мара, Великого Новгорода, Иваново, Черкесска, Республики Крым и многих других регионов.
Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов — федерального оператора проекта «Билет в будущее» Иван Есин отметил, что положительных отзывов по всей стране тысячи.
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