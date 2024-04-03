В Москве стартовал просветительский проект «Ледокол знаний»

В Москве стартовал пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Финалистов ждет юбилейная арктическая экспедиция на Северный полюс, сообщает пресс-служба «Росатома».

В первый день проекта состоялась пресс-конференция в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Как рассказал заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер, помимо интеллектуального тестирования на сайте, участников юбилейного сезона ждут очные полуфиналы в федеральных округах. В июне 2024 в павильоне «Атом» на ВДНХ пройдет финальный отбор, в рамках соревнования встретятся команды, представляющие федеральные округа. По итогам к арктической экспедиции присоединятся 12 школьников, а также участники ряда международных, федеральных, региональных и отраслевых отборочных мероприятий.

По словам первого заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрия Рыбальченко, для финалистов проекта подготовлена насыщенная образовательная программа, включающая лекции, мастер-классы, и научные игры.

В свою очередь капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов сообщил, что за 10 дней экспедиции ее участникам предстоит пройти 1230 миль. Как пояснил Сасов, на обратном пути экипаж постарается максимально продемонстрировать красоту архипелага Земля Франца-Иосифа.

Проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию атомных технологий, а также поиск и поддержку талантливых и одаренных детей. Принять участие в нем могут школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо до 7 мая 2024 года зарегистрироваться на сайте проекта и пройти все отборочные этапы.

