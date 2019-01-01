В Москве создадут предприятие по переработке строительного мусора

Предварительное соглашение о создании совместного предприятия по переработке грунтов и отходов строительства подписали АО «Мосинжпроект» и французская компания SUEZ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он отметил, что планируется завершить оформление всех договоренностей до конца текущего года.

По словам генерального директора «Мосинжпроекта» Марса Газизуллина, богатый опыт французской компании позволит столице не только повысить уровень экономической эффективности работы, но и улучшить условия жизни горожан и условия окружающей среды.

