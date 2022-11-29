В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

В этом году старт зимнему сезону на ГУМ-Катке был дан 28 ноября. Опробовать центральный лед и погулять по новогодней ярмарке приехали Филипп Киркоров с детьми и отцом Бедросом Киркоровым, Андрей Малахов, Владислав Третьяк, Юлия Пересильд и Михаил Тройник, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Светлана Хоркина и многие другие звездные гости.

Кульминацией торжественного открытия ГУМ-Катка стало представление грандиозного новогоднего ледового спектакля компании NAVKA SHOW «История Любви Шахерезады».

Отмечается, что в будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно. Продолжительность сеанса – один час.

В будни взрослый билет стоит 600 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. Стоимость билета в выходные и праздничные дни – 700 и 400 рублей, соответственно.

