В Москве состоялись публичные слушания по проекту бюджета столицы

В Москве прошли публичные слушания по проекту бюджета столицы. Они были организованы Общественной палатой Москвы. Её председатель Константин Ремчуков поблагодарил участников, отметив их высокую политическую культуру.

Он также подчеркнул, что параллельно с обсуждением продолжали приходить письма с предложениями москвичей. По состоянию на 15:30 было получено 117 посланий, большинство из которых содержали просьбы об увеличении расходов на экологию, а также на развитие программ по предотвращению образования мусора.

Напомним, вместе с москвичами, представителями общественных организаций и членами правительства Москвы в публичных слушаниях по проекту бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приняли и депутаты Мосгородумы. Слушания были организованы Общественной палатой столицы. Законопроект о бюджете города в первом чтении депутаты приняли 30 октября.