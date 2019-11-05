В Москве состоялись публичные слушания по проекту бюджета столицы

5 ноября 201919:53

В Москве прошли публичные слушания по проекту бюджета столицы. Они были организованы Общественной палатой Москвы. Её председатель Константин Ремчуков поблагодарил участников, отметив их высокую политическую культуру.

Он также подчеркнул, что параллельно с обсуждением продолжали приходить письма с предложениями москвичей. По состоянию на 15:30 было получено 117 посланий, большинство из которых содержали просьбы об увеличении расходов на экологию, а также на развитие программ по предотвращению образования мусора.

Напомним, вместе с москвичами, представителями общественных организаций и членами правительства Москвы в публичных слушаниях по проекту бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приняли и депутаты Мосгородумы. Слушания были организованы Общественной палатой столицы. Законопроект о бюджете города в первом чтении депутаты приняли 30 октября.

Глава ОП: На слушания по бюджету зарегистрировано свыше 1100 человек

Ранее НСН писала, что проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки более чем на 18% - по сравнению с текущим годом. Такое заявление сделал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Он отметил, что в будущем году в проекте закона о бюджете власти предлагают запланировать почти 538 млрд руб. на социальную поддержку москвичей.

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