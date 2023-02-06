В Москве скончался академик Владимир Скулачев
Академик РАН, профессор, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ им. Ломоносова Владимир Скулачев скончался в Москве на 88-м году жизни.
Как сообщает Интерфакс, Скулачев, стоял у истоков создания Института физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского. В МГУ им. Ломоносова отмечают, что основные работы Скулачева посвящены целому ряду фундаментальных проблем биохимии, в первую очередь, биоэнергетики - разделу биохимии, который изучает процессы получения и трансформации энергии в живых системах.
Скулачев являлся лауреатом Госпремии, а также ряда других российский и международных премий.
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