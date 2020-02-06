В Москве скончался 43-летний сын экс-президента Киргизии Акаева
В российской столице в возрасте 43 лет скончался сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар (на фото - крайний справа). Об этом сообщают киргизские СМИ со ссылкой на близких семьи.
Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ, врачам не удалось его реанимировать, сообщает RT.
Одновременно с этим пришло известие, что в Киргизии умер племянник экс-президента республики – Кубан Акаев. 60-летнего родственника бывшего главы государства похоронили в городе Кемине.
Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1990 по 2005 год, был свергнут в результате «тюльпановой революции». После госпереворота он вместе с семьей переехал в Россию.
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