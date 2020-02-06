В Москве скончался 43-летний сын экс-президента Киргизии Акаева

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ, врачам не удалось его реанимировать, сообщает RT.

Одновременно с этим пришло известие, что в Киргизии умер племянник экс-президента республики – Кубан Акаев. 60-летнего родственника бывшего главы государства похоронили в городе Кемине.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1990 по 2005 год, был свергнут в результате «тюльпановой революции». После госпереворота он вместе с семьей переехал в Россию.

