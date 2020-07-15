В Москве самый низкий прирост заболеваемости COVID-19

Москва и Московская область возглавили список регионов России с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19 за сутки. По подсчётам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в столичном регионе он составляет 0,3%.

В Северной Осетии и Севастополе темпы прироста новых случаев составляют 0,4%, в Ингушетии, Калининградской области и Дагестане — 0,5%.

В российской столице за сутки выявлено 628 новых случаев заражения COVID-19. В последние недели в городе отмечаются показатели заболеваемости коронавирусом, соответствующие уровню начала апреля. За последние две недели количество новых заболевших сократилось еще на 27,3%.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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