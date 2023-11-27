В Москве с начала года построено более 11,6 миллиона «квадратов» недвижимости

С января текущего года в Москве построено и введено в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства общей площадью более 11,6 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 32% ‒ тогда в эксплуатацию ввели 8,8 миллиона «квадратов». Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на сегодняшний день в городе активно развивается строительство по программе реновации. С начала года для переселения были возведены 52 дома.

Кроме того, в 2023 году построено более 250 тысяч квадратных метров промышленных объектов, а за счет инвесторов введены в эксплуатацию 34 детских сада, 16 школ, 10 спорткомплексов и четыре медучреждения.

