В Москве с 2011 года реставрировано более 1,3 тыс памятников архитектуры

Более 1300 памятников архитектуры отреставрировали в Москве за последние восемь лет. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра отреставрированной исторической усадьбы Андрея Сытина в Центральном округе. Градоначальник отметил, что 500 памятников были отремонтированы на средства частных инвесторов.

Усадьба Андрея Сытина была восстановлена частным инвестором в рамках программы «1 руб. за 1 кв. м». В рамках договора усадьба должна были отреставрировать в течение пяти лет. В обмен инвестор получил право льготной аренды объекта на 49 лет через открытые торги.

Реставраторы воссоздали исторический облик усадьбы начала XIX века, которая когда-то принадлежала капралу Измайловского полка Андрею Сытину. В частности, восстановлена кровля и фасад, укреплены несущие конструкции, заменены инженерные коммуникации. Здание - одно из немногих сохранившихся в Москве после пожара 1812 года.

Всего с 2010 года количество столичных памятников, нуждающихся в ремонте, сократилось в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии на сегодняшний день составляет 94%.

