В Москве разрешили посещение зоопарка и площадок в парках

Московский зоопарк, детские и спортивные площадки, а также беседки в парках столицы вновь откроются для посетителей. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом посетителям разрешат доступ только в открытые пространства зоопарка.

«Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков», — указано в документе.

Также указ отменяет запрет на использование при посещении территорий общегородского значения детских и спортивных площадок, беседок и других объектов и предметов, с которыми могли контактировать горожане.

Ранее Собянин сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 в столице стабилизируется, отмечает RT. По словам градоначальника, власти могут пока воздержаться от введения новых ограничений в городе, пишет РЕН ТВ. Мэр также отметил, что жители города стали ответственнее относиться к санитарным требованиям и вакцинации, сообщает «Свободная пресса».

Кроме того, Собянин продлил до 1 августа возможность посещения летних кафе и веранд заведений общепита без предъявления QR-кодов, сообщает Ura.ru.



