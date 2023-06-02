В Москве разработали образец отечественного автомобиля высокой проходимости
Порядка 3200 человек поучаствовали в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», прошедшем с 15 по 31 мая 2023 года. В его рамках впервые были проведены ночные спецтуры по организациям Москвы, которые посетили свыше 60 человек. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, для участников проекта организаторы провели 125 экскурсий. Кроме того, к нему присоединились еще несколько компаний, а на пяти предприятиях состоялись порядка 60 мастер-классов, в которых было занято около 2000 человек.
Впервые в проекте участвовали один из крупнейших московских электротехнических заводов «МЭЛ» и резидент ОЭЗ «Технополис Москва» предприятие «Легопласт», выпускающее пластиковые паллеты.
Мастер-классы состоялись в НИИ Хлебопекарной промышленности, где гости смогли принять участие в приготовлении космического хлеба, в концерне «Бабаевский» и в музее «Роза Эйнема». Кроме того, на предприятии «Свобода» гости смогли протестировать выпускаемую косметическим предприятием продукцию, а на шоколадной фабрике French Kiss участники попробовали свои силы в изготовлении кондитерских изделий.
В рамках ночной экскурсии по заводу «Микрон» участники спецтура наблюдали за техпроцессом микроэлектронного производства, увидели чистые комнаты, сборку чип-модулей для документов, банковских карт и транспортных билетов. Также в офисе ИТ-компании VK гости познакомились с сервисами и проектами, а также увидели ночную Москву с обзорной площадки на 22 этаже. Участники экскурсии «Ночь в Очаково» узнали о тонкостях процесса изготовления напитков, а также увидели линии розлива и бродильные емкости высотой с восьмиэтажное здания. Также гости экскурсии приняли участие в турнире по «вкусным» шашкам. Побеждал тот, кто выпьет все «шашки» соперника (стаканчики с соками).
Участники проекта также посетили завод «Московский картофель», выпускающий чипсы, фабрику мороженого BRandICE, лифтостроительные компании «Мослифт» и Щербинский лифтостроительный завод, ОЭЗ «Технополис Москва», завод по производству автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» и многие другие предприятия.
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