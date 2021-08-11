В Москве разоблачили группировку лекарственных бутлегеров

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили в российской столице группировку, которая занималась реализацией через интернет лекарственных препаратов, незарегистрированных в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Незаконный сбыт был организован с использованием сайта, мессенджера и социальных сетей. Препараты нелегально ввозились из Индии и Китая. Одним из наиболее популярных товаров был гормон роста.

В ходе обысков по местам жительства и работы злоумышленников найдено и изъято более 800 единиц незарегистрированных лекарств. Все они пройдут проверку в ходе экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

