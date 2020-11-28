В Москве рассказали о трудоустройстве инвалидов и с людей в ОВЗ с помощью «Абилимпикс»

В числе участников фестиваля более двух тысяч человек из 81 субъекта РФ с различными ограничениями здоровья.

«Это очень интересное, уникальное мероприятие, когда школьники, студенты и специалисты со всей страны соревнуются в профессиональных компетенциях, занимаются тем, что любят, что умеют. Для того чтобы провести эти соревнования, задействованы более тысячи площадок по всей стране», — подчеркнул директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Он также подчеркнул значение фестиваля, благодаря своему в нем участию соискатели, придя на стажировку, могут полностью проявить себя в компании.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов рассказал о сложности проведения онлайн-мероприятия. Также в жюри фестиваля вошли директор Общественного объединения «Союз специалистов и ведущих организаций инвалидов менеджер по многообразию и инклюзивности ООО «ИКЕА ДОМ» в России Лилия Шакиро, вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России Наталья Крель и призер IX Международного чемпионата «Абилимпикс» в Бордо Павел Сахаров.

