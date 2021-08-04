В Москве расширили список бесплатных лекарств

Правительство Москвы расширило категории получателей, а также перечень лекарств, которые отпускаются бесплатно по рецептам. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщается на его сайте.

Москвичи, которые страдают ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты. В случае глаукомы и катаракты, пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы, применяющихся для лечения повышенного внутриглазного давления.

При диагностике первичного иммунодефицита несовершеннолетние бесплатно получат иммуноглобулины. До этого они были доступны по рецепту только при наличии инвалидности или гематологического заболевания.

Отмечается, что этот шаг позволит улучшить обеспечение лекарствами более 4 тысяч москвичей. Дополнительные затраты бюджета составят около 87 миллионов рублей в год.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу обеспечения сердечников бесплатными лекарствами. Мэр Москвы выразил надежду на то, что новая лекарственная программа поможет спасти немало человеческих жизней.

По словам градоначальника, в общей сложности будет закупаться восемь новых препаратов для трех групп больных: пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, больных, страдающих мерцательной аритмией, а также больных с высоким уровнем холестерина в крови. Собянин добавил, что, по предварительным оценкам, получать бесплатные лекарства будут около 80 тысяч нуждающихся в них жителей столицы. Препараты будут назначать независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса - исключительно по медицинским показаниям, отмечает АГН Москва.



