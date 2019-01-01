В Москве простятся с Сергеем Доренко

Сегодня в 11 часов на Троекуровском кладбище столицы начнется церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, после чего тело будет кремировано.

Медиадеятель Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Ему стало плохо, когда он ехал по центру Москве на мотоцикле. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать. Доренко было 59 лет. Официальной причиной смерти назван разрыв аневризмы грудной аорты.

