В Москве состоялся благотворительный Зимний бал в поддержку онкобольных детей

Как рассказала президент Фонда, Татьяна Ястржембская, основная часть собранных средств пойдёт на закупку оборудования, инструментов, подготовку специалистов, а также в целом на развитие отечественной онкологической науки. Кроме того, по её словам, часть денег будет направлена в томскую организацию «Спрятанный мир», помогающую детям из интернатов.

Добавим, что в этом году патроном Зимнего бала стало посольство Швейцарии. Гостям представили блюда кухни четырех швейцарских кантонов, а всеобщий восторг вызвал любимец посла Швейцарии, бернский зенненхунд по кличке Кассиус.