В Москве состоялся благотворительный Зимний бал в поддержку онкобольных детей

27 ноября 201915:16

НСН публикует самые яркие кадры благотворительного вечера.


В Москве состоялся 22-й ежегодный благотворительный Зимний бал. 23 ноября в гостинице Ритц-Карлтон собрались представители российской и зарубежной бизнес-элиты, послы Швейцарии, Индии, Катара, Кувейта.

Ведущими мероприятия стали актриса Елизавета Арзамасова и телеведущий Артем Королев. По итогам вечера они рассказали, что встреча позволила собрать 17 527 000 рублей для пожертвований на основную деятельность Фонда «Зимний бал» – помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями, а также на другие социально значимые инициативы Фонда.

Артисты Русского балета

ФОТО: НСН

Mika Vino

ФОТО: НСН

Этери Бериашвили

ФОТО: НСН

Яна Расковалова

ФОТО: НСН

Солист хора им. Александрова

ФОТО: НСН

Елизавета Арзамасова и Александр N

ФОТО: НСН

Валерия Васильева и Артем Липков

ФОТО: НСН

Жан-Кристоф Каттен, Татьяна Веденеева, Марина Молодык

ФОТО: НСН

Валентина Байтина

ФОТО: НСН

Алексей Белов, Ольга Кормухина, Наталья Богданова и Юлия Школьник

ФОТО: НСН

Георгий Осоргин

ФОТО: НСН

Татьяна Ястржембская, Елизавета Арзамасова, Александ N

ФОТО: НСН
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Как рассказала президент Фонда, Татьяна Ястржембская, основная часть собранных средств пойдёт на закупку оборудования, инструментов, подготовку специалистов, а также в целом на развитие отечественной онкологической науки. Кроме того, по её словам, часть денег будет направлена в томскую организацию «Спрятанный мир», помогающую детям из интернатов.

Добавим, что в этом году патроном Зимнего бала стало посольство Швейцарии. Гостям представили блюда кухни четырех швейцарских кантонов, а всеобщий восторг вызвал любимец посла Швейцарии, бернский зенненхунд по кличке Кассиус.

Татьяна Ястржембская

ФОТО: НСН

Тимур Бекмамбетов

ФОТО: НСН

Юрий Розум

ФОТО: НСН

Этери Бериашвили - танцы

ФОТО: НСН

Тимур Бекмамбетов и Марина Добровинская

ФОТО: НСН

Татьяна Кольцова и представители Bvlgari

ФОТО: НСН

Танцы

ФОТО: НСН

Посол Швейцарии с женой и гости

ФОТО: НСН

Группа «Старый приятель»

ФОТО: НСН

Посол Швейцарии с женой и гости

ФОТО: НСН

Показ BVLGARI

ФОТО: НСН

Елизавета Арзамасова и Артем Королев

ФОТО: НСН
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Вечер сопровождался яркой программой: гости увидели выступления Юрия Розума, Этери Бериашвили, артистов ансамбля Российской Армии им. Александрова, рок-группы «Старый приятель» и солистов Русского Балета. В этом года Зимний бал прошёл при поддержке компаний BVLGARI, La Prairie, Audemars Piguet, Порше Центр Рублевский, Группа MBG-wine. Генеральным информационным партнером выступило Радио Jazz.

Благотворительный Фонд «Зимний Бал» занимается помощью детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Все пожертвования направляются на покупку дорогостоящих эндопротезов и оборудования для лечения детей, которое не покрывается бюджетным финансированием.

В разные годы почетными гостями Зимнего бала были Валентина Матвиенко, министр иностранных дел Княжества Монако г-н Хосе Бадия, принц Лоренц Бельгийский, Герман Греф, Светлана Медведева, Ирина Винер-Усманова, послы–патроны бала и другие представители политических, общественных и деловых кругов.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:БлаготворительностьОнкологияДети