В Москве состоялся благотворительный Зимний бал в поддержку онкобольных детей
НСН публикует самые яркие кадры благотворительного вечера.
В Москве состоялся 22-й ежегодный благотворительный Зимний бал. 23 ноября в гостинице Ритц-Карлтон собрались представители российской и зарубежной бизнес-элиты, послы Швейцарии, Индии, Катара, Кувейта.
Ведущими мероприятия стали актриса Елизавета Арзамасова и телеведущий Артем Королев. По итогам вечера они рассказали, что встреча позволила собрать 17 527 000 рублей для пожертвований на основную деятельность Фонда «Зимний бал» – помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями, а также на другие социально значимые инициативы Фонда.
Артисты Русского балетаФОТО: НСН
Mika VinoФОТО: НСН
Этери БериашвилиФОТО: НСН
Яна РасковаловаФОТО: НСН
Солист хора им. АлександроваФОТО: НСН
Елизавета Арзамасова и Александр NФОТО: НСН
Валерия Васильева и Артем ЛипковФОТО: НСН
Жан-Кристоф Каттен, Татьяна Веденеева, Марина МолодыкФОТО: НСН
Валентина БайтинаФОТО: НСН
Алексей Белов, Ольга Кормухина, Наталья Богданова и Юлия ШкольникФОТО: НСН
Георгий ОсоргинФОТО: НСН
Татьяна Ястржембская, Елизавета Арзамасова, Александ NФОТО: НСН
Как рассказала президент Фонда, Татьяна Ястржембская, основная часть собранных средств пойдёт на закупку оборудования, инструментов, подготовку специалистов, а также в целом на развитие отечественной онкологической науки. Кроме того, по её словам, часть денег будет направлена в томскую организацию «Спрятанный мир», помогающую детям из интернатов.
Добавим, что в этом году патроном Зимнего бала стало посольство Швейцарии. Гостям представили блюда кухни четырех швейцарских кантонов, а всеобщий восторг вызвал любимец посла Швейцарии, бернский зенненхунд по кличке Кассиус.
Татьяна ЯстржембскаяФОТО: НСН
Тимур БекмамбетовФОТО: НСН
Юрий РозумФОТО: НСН
Этери Бериашвили - танцыФОТО: НСН
Тимур Бекмамбетов и Марина ДобровинскаяФОТО: НСН
Татьяна Кольцова и представители BvlgariФОТО: НСН
ТанцыФОТО: НСН
Посол Швейцарии с женой и гостиФОТО: НСН
Группа «Старый приятель»ФОТО: НСН
Посол Швейцарии с женой и гостиФОТО: НСН
Показ BVLGARIФОТО: НСН
Елизавета Арзамасова и Артем КоролевФОТО: НСН
Вечер сопровождался яркой программой: гости увидели выступления Юрия Розума, Этери Бериашвили, артистов ансамбля Российской Армии им. Александрова, рок-группы «Старый приятель» и солистов Русского Балета. В этом года Зимний бал прошёл при поддержке компаний BVLGARI, La Prairie, Audemars Piguet, Порше Центр Рублевский, Группа MBG-wine. Генеральным информационным партнером выступило Радио Jazz.
Благотворительный Фонд «Зимний Бал» занимается помощью детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Все пожертвования направляются на покупку дорогостоящих эндопротезов и оборудования для лечения детей, которое не покрывается бюджетным финансированием.
В разные годы почетными гостями Зимнего бала были Валентина Матвиенко, министр иностранных дел Княжества Монако г-н Хосе Бадия, принц Лоренц Бельгийский, Герман Греф, Светлана Медведева, Ирина Винер-Усманова, послы–патроны бала и другие представители политических, общественных и деловых кругов.
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