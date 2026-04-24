В Москве прошла презентация журнала Marie Claire Maison

В Москве 17 апреля в пространстве BoscoCasa была проведена презентация журнала Marie Claire Maison. «Шкулёв Холдинг» официально объявил о старте нового премиального издания. Впервые оно появилось в России в 2025 году и выходило два раза в год как приложение к журналу Marie Claire. C 2026 года новый продукт стал самостоятельным, а периодичность была повышена до четырех раз в год.



В ходе мероприятия гостей приветствовали главный редактор Елена Кириленко и президент «Шкулёв Холдинг» Виктор Шкулев. Они поделились с публикой планами по развитию и раскрыли подробности о запуске нового проекта. Уточняется, что миссия издания — стать источником мировых трендов в сфере дизайна. С речью также выступили вице-президент группы компаний Bosco di Ciliegi Екатерина Моисеева, исполнительный директор Marie Claire Internation Жан де Буадефр и контент-директор Marie Claire International Галия Лупан.



В ходе развлекательной части мероприятия гости могли насладиться выступлением пианиста Александра Ершова и танцевальным сетом DJ Calipso. После этого перед гостями выступил финалист проекта «Голос», певец Антон Токарев. Помимо ярких впечатлений, посетители презентации получили первый номер журнала и подарки от партнеров.

