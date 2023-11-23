В Музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве прошла ежегодная выставка фестиваля «Открытый город». В этом году она была посвящена главной теме фестиваля – «Ре-Формации социального». На выставке были представлены результаты работы студентов из российских городов под кураторством ведущих архитектурных бюро.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что с каждым годом фестиваль развивается.

«В первом фестивале в 2016 году принимали участие только 10 московских архитектурных вузов, а в этом году было отобрано 150 студентов из 30 вузов различной направленности», - отметил Кузнецов.

«Открытый город» задумывался и создавался как площадка для профроста молодых архитекторов и студентов профильных вузов. Все участники мотивированы и энергтичны, и по итогам фестиваля появляется много талантливых и свежих идей и предложений, добавил архитектор.

Официальным партнером «Открытого города» является один из крупнейших инжиниринговых холдингов России «Мосинжпроект» - участник ключевых градостроительных программ Москвы.

