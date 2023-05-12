В Москве прошел финал конкурса на звание лучшего медбрата в 2023 году
В Москве состоялся финал конкурса профмастерства «Московские мастера» по профессии «Медицинская сестра». Победителем стал Богдан Иншин, медбрат ГКБ имени Е. О. Мухина. Всего в конкурсе участвовали около 200 человек. Финалистам конкурса вручила награды заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Ваша работа - это не просто профессия, это призвание. Это очень высокая ответственность, это терпение, это профессионализм и бесконечное человеческое сострадание. Вы даете надежду, лечите боль, помогаете пройти реабилитацию после сложнейших медицинских ситуаций», - сказала заммэра.
Конкурс прошел в несколько этапов. В первом туре участникам нужно было пройти по специальности «Сестринское дело» и продемонстрировать знания по основным заболеваниям, лечебно-диагностическим методам, анатомии и физиологии человека, сестринскому уходу, фармакологии.
Второй этап конкурса состоял из трех заданий. Участники должны были показать профессиональные навыки: осмотр пациента, выполнение реанимационного комплекса, установку катетера и измерение артериального давления.
Финальными испытаниями стали творческая самопрезентация по теме: «Наставничество в моей работе», а также решение профессиональной задачи с демонстрацией практических навыков и знаний норм охраны труда.
«Я не верю, что это случилось. Это был большой труд и большая работа. Я очень рад, что все наши ожидания и старания оправдались. [...] Для меня самое сложное в конкурсных испытаниях было преодолеть себя, свой страх и неуверенность», - рассказал победитель конкурса Богдан Иншин.
Призеры конкурса получили почетные грамоты и дипломы.
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