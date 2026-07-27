В Москве пройдут Тайский фестиваль и бизнес-форум

В Москве, в саду «Эрмитаж» с 31 июля по 2 августа 2026 года состоится Тайский фестиваль, а днем ранее, 30 июня, в Московской торгово-промышленной палате пройдет форум «Бизнес-диалог. Москва — Бангкок. Вектор делового сотрудничества». Оба мероприятия организованы при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), а также Посольства Королевства Таиланд в РФ, тайских провинциальных администраций, Агентства креативной экономики Таиланда и университетов и предпринимательского сообщества.

Фестиваль носит название «Праздник ради будущего: творчество в жизни и в сердце». Так, 31 июля для гостей выступят музыкальные и танцевальные коллективы ведущих тайских университетов. Помимо прочего, пройдут показы традиционных тайских костюмов «Чуд Тай» в сотрудничестве с командой «Московской недели моды» при поддержке Правительства Москвы. Церемония открытия с участием Посла Королевства Таиланд в РФ и глав ДВМС начнется в 18:00.

На бизнес-форуме 30 июля в Московской торгово-промышленной палате участники смогут наладить прямые контакты с тайскими партнерами, ознакомиться с услугами компаний и их продукцией, а также обсудить совместные проекты. В тайской делегации будут присутствовать представители фармацевтики, пищевой промышленности, ювелирного производства, товаров для здоровья, а также транспорта и логистики.

Помимо прочего, на полях форума пройдут нетворкинг-сессии с участием бизнесменов и представителей госструктур Таиланда, а также B2B-встречи. Поучаствовать в мероприятии можно бесплатно, однако нужна предварительная регистрация.

