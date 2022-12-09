В Москве пройдет профессиональный форум «Моя поликлиника»

Городской форум профессионалов «Моя поликлиника», посвященный развитию амбулаторного звена и достижениям в этой сфере, пройдет 15-17 декабря в Гостином дворе. В программе запланировано более 15 дискуссий и экспертных сессий для профессионального и научного сообщества, студентов и ординаторов медвузов, представителей органов власти, в форуме примут участие свыше 80 ведущих экспертов здравоохранения из Москвы и регионов России. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, поликлиники — важнейшая часть системы здравоохранения, и задача властей — сделать учреждения максимально комфортными.

«Мы реализуем масштабную программу модернизации первичного звена. Это крупнейший проект такого рода за всю историю города, мы ремонтируем более 200 городских поликлиник — почти половину всего амбулаторного фонда столицы. На сегодня после капитального ремонта открыто уже 69 зданий. Параллельно мы продолжаем активное строительство новых зданий — сейчас работы ведутся на 18 объектах. Все новые и капитально отремонтированные здания будут соответствовать новому московскому стандарту поликлиник», — рассказала Ракова.

Кроме того, в столице внедряют системные и организационные изменения, расширяя возможности цифровых сервисов для врачей и пациентов. Также медики проактивно ведут людей с хроническими заболеваниями, используют возможности телемедицины и искусственного интеллекта, работают над формированием новой культуры коммуникации между врачом и пациентом.

«На форуме мы обменяемся с коллегами опытом развития амбулаторного звена и выявим новые векторы развития городских поликлиник», — добавила Ракова.

Участникам и гостям мероприятия представят столичный опыт развития медико-санитарной помощи. Кроме того, на форуме состоится диалог профессионального сообщества о ценностях и проблематике первичного звена московского здравоохранения, эффективных управленческих решениях, новых моделях развития кадрового потенциала.

Для гостей форума будет работать интерактивная выставка столичных проектов в сфере здравоохранения. Гости смогут увидеть шоурумы кабинетов с самым передовым оборудованием, посетить демонстрацию сердечно-легочной реанимации, поучаствовать в спортивной тренировке. Кроме того, в «Уголке здоровья» расположится робот-диагност и диагностический комплекс для экспресс-анализа ключевых показателей организма, а преподаватели проекта «Московское долголетие» проведут мастер-классы по лечебной гимнастике. На форуме также пройдет презентация полного цикла выдачи униформы врачам по индивидуальным меркам.

Для участия в форуме для профессионального медицинского сообщества необходимо зарегистрироваться на сайте и получить бейдж на входе.

