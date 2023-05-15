В Москве пройдет первая психологическая лекция для школьников перед ЕГЭ
В Москве 15 мая на площадке Известия HALL в 17:00 стартует первая из четырех лекций психологов для одиннадцатиклассников перед ЕГЭ, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Лекции призваны поддержать выпускников, помочь им настроиться на непростой период экзаменов и справиться с напряжением. Первую лекцию проведет Михаил Лабковский — психолог с 40-летним стажем, а ведущим мероприятия станет популярный блогер Артем Пименов. Они поговорят о том, как быть счастливым и находить душевное равновесие в любых ситуациях.
«Мы надеемся, что лекции дадут ребятам не только правильный настрой перед экзаменами, но и знания, которые они смогут применять в своей дальнейшей жизни, уже не связанной с экзаменами», — рассказала вице-мэр.
Следующая встреча запланирована на 21 мая. В 14:00 в амфитеатре в парке «Зарядье» выступит нейробиолог, профессор биофака МГУ имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин.
Кроме того, 28 мая на площадке центра современного искусства «Винзавод» пройдет встреча с семейным психологом, телеведущей Викторией Дмитриевой «Как слышно? Прием! Или как договориться друг с другом». Завершит цикл лекций мероприятие с участием практикующего психолога, кандидата психологических наук, многодетной мамы и блогера Ларисы Сурковой.
Прямые трансляции из лекториев будут доступны в группе Департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте» и на Московском образовательном канале. Одиннадцатиклассники смогут зарегистрироваться на лекции на портале «Школа.Москва». Участие для детей бесплатное, количество мест на площадках ограничено.
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