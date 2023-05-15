В Москве пройдет первая психологическая лекция для школьников перед ЕГЭ

В Москве 15 мая на площадке Известия HALL в 17:00 стартует первая из четырех лекций психологов для одиннадцатиклассников перед ЕГЭ, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лекции призваны поддержать выпускников, помочь им настроиться на непростой период экзаменов и справиться с напряжением. Первую лекцию проведет Михаил Лабковский — психолог с 40-летним стажем, а ведущим мероприятия станет популярный блогер Артем Пименов. Они поговорят о том, как быть счастливым и находить душевное равновесие в любых ситуациях.

«Мы надеемся, что лекции дадут ребятам не только правильный настрой перед экзаменами, но и знания, которые они смогут применять в своей дальнейшей жизни, уже не связанной с экзаменами», — рассказала вице-мэр.