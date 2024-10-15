В Москве пройдет первая национальная премия «Отцовское признание»
Первая национальная премия «Отцовское признание» пройдет в Москве, церемония награждения состоится 18 октября в Общественной палате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.
Премия организована Всероссийской общественной организацией «Союз отцов», она призвана отметить заслуги различных общественных деятелей и их вклад в развитие, продвижение семейных и сохранение традиционных духовных ценностей, укрепление роли отца в семье.
Как отметила глава пресс-службы «Союза отцов» Елена Землянская, в рамках премии отметят достижения представителей различных профессий. Так, в числе номинаций категории для работников культуры, науки, образования, государственного, муниципального управления. «Отцовское признание» охватит основные сферы, которые влияют на формирование и поддержание семейных ценностей.
Ранее стало известно, что в Москве начнется всероссийский фестиваль «Наука 0+», который направлен на популяризацию науки в стране, напоминает RT.
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