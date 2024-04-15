В Москве пройдет обучающая программа по выживанию в экстремальных ситуациях
В Москве пройдет экстремальная интерактивная обучающая программа «ГОРОД 1.0» от сообщества Мужской Трайб, сообщают организаторы.
В рамках программы все желающие получат возможность обучиться правилам безопасности и защиты себя и окружающих.
Будут рассмотрены вопросы оказания первой помощи в различных жизненных ситуациях, алгоритмы действий при пожаре и правила эвакуации из помещений. Отдельное внимание также уделят автомобильной безопасности и самообороне взрослых и детей.
Обучение в формате квеста с практикой на полигоне пройдет с 11 по 12 мая. Программа теории и практики рассчитана на полный день с 9:00 до 21:00. Тренинг проходит под присмотром опытных инструкторов. Подробную информацию можно получить в соцсетях организаторов события.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru