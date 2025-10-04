В Москве пройдет инклюзивный благотворительный забег в кокошниках.

Принять участие в ежегодном спортивном мероприятии «Без Границ» могут дети и взрослые любого возраста, а также все желающие с особенностями здоровья. Девиз мероприятия — «Самый душевный забег».

Участников ждут конкурсы и призы, беспроигрышная лотерея, уникальные медали, крутые стартовые пакеты и, конечно же, незабываемая душевная атмосфера.

Ранее стало известно, что в Московском марафоне приняло участие рекордное число бегунов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

