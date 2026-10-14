В Москве пройдет 10-й Национальный рекламный форум
Национальный рекламный форум НРФ’10 состоится в Москве с 10 по 12 ноября. Трехдневное мероприятие будет посвящено тому, как бренды и стратегии меняются вслед за трансформацией человека. Также одной из ключевых тем станет внедрение новых инструментов для выстраивания коммуникаций в современных реалиях. Мероприятие пройдет в КАРО 11 Октябрь, отмечает новостной агрегатор СМИ2.
Темой панельной дискуссии Independent Media станет «Психология вовлеченности: или как продавать, когда все экономят». Эксперты рассмотрят нейромаркетинг, когнитивные триггеры, сторителлинг и перформансные технологии. Сессия «Бренд в шторм: как расти, когда рынок качает» сфокусируется на том, как кризис может стать периодом возможностей, а также на метриках оценки бренда как бизнес-актива.
Сессия «Данные решают: как вертикальные экосистемы становятся обязательной частью медиамикса?» продемонстрирует возможности вертикальных платформ в работе с аудиториями, контекстом и данными. В рамках сессии «Не баннером единым: Retail Media за пределами привычных форматов» расскажут о новых способах взаимодействия брендов с потребителями.
На сессии «Шаблонность VS настоящесть: что работает на самом деле» участники обсудят, как метрики, согласования и страх ошибки влияют на креатив. Кроме того, будут разбираться данные исследований и нейронауки о внимании, доверии и запоминаемости.
Форум организовывают Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке АКАР, РАМУ, АРИР, РАИ (ГИПП).
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