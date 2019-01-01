В Москве проходит тест системы электронного голосования

В российской столице проходит второй этап проверки системы электронного голосования, которую опробуют на выборах в Мосгордуму. Тестовое голосование запущено в 8 утра и закончится в 20:00.

В ходе проверки будут выявляться возможные технические сбои и ошибки. Необходимо также подтвердить, что интерфейс удобен и понятен пользователям. При возникновении проблем и вопросов участники пробного голосования могут написать в службу поддержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

В тестировании участвуют москвичи старше 18 лет, у которых зарегистрирован личный кабинет на портале mos.ru. Во время пробного голосования горожане отвечают на вопрос о том, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в столице.

Между тем, система тестового электронного голосования подверглась сегодня атакам хакеров. Как сообщает АГН «Москва», об этом проинформировал глава Электронного штаба по наблюдению за голосованием, председатель Комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты Москвы Илья Массух. Аналогичные атаки были и во время первого тестирования. Все они были отбиты.

Первое тестирование было проведено 11 июля. Студенты московских вузов выбирали посредством системы лучшего председателя студенческого совета города. По итогам были определены некоторые технические недочеты сетевой связи, они уже устранены.

