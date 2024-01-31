В Москве проходит стратегическая кадровая сессия с HR-экспертами «Швабе»

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех с 31 января по 1 февраля проводит в Москве корпоративную стратегическую сессию «Управление персоналом. Новые вызовы». Поддержку в организации события оказывает компания «Люди и Коммуникации».



На мероприятии обсуждают кадровые вопросы, связанные с мотивацией, привлечением, подбором персонала. HR-целями и задачами на 2024 год поделилась директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова. Также доклад о текущем статусе реализации HR-стратегии на предприятиях холдинга представил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию персонала Алексей Атланов. По его мнению, эффективное управление персоналом на данный момент является залогом высоких результатов предприятия.



«Именно поэтому мы организовали стратегическую сессию. Она поможет нашим коллегам дать ответы на все самые сложные вопросы, которые ставит перед нами рынок труда», – добавил Атланов.



В рамках мероприятия проходят мастер-классы, дискуссии и обсуждения с привлечением экспертов ведущих отечественных компаний. По инициативе Вологодского регионального отделения Союза машиностроителей России был организован круглый стол, посвященный подбору и удержанию персонала в регионах.



Наработками и опытом в ходе стратегической сессии делятся представители Лыткаринского завода оптического стекла, Центрального конструкторского бюро «ФОТОН», Загорского оптико-механического завода, Вологодского оптико-механического завода, Государственного научного центра РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Новосибирского приборостроительного завода и Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова.

