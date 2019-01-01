В Москве продлён «оранжевый» уровень опасности погоды

«Оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе продлен на пятницу, 14 июня. Как предупреждает Гидрометцентр РФ, сохраняется высокая пожароопасность. Не исключается вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, отмечает RT.

Сегодня в Москве и области также действует «оранжевый» уровень опасности погоды. Сохраняется вероятность гроз и дождей. Как сообщили АГН Москва в центре погоды «Фобос», предстоящей ночью в столице будет довольно прохладно, всего плюс 8-10 градусов. Завтра днём потеплеет до 23-25 градусов, по области будет от 21 до 26.

