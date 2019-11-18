В Москве приземлился самолет с детьми из Ирака
Самолет МЧС доставил в Москву из Ирака 32 российских ребенка, родители которых примкнули к ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет приземлился в аэропорту «Жуковский». Как сообщалось ранее, детей в первую очередь отвезут в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России для комплексного обследования.
Возраст детей варьируется от 1 года до 9 лет. Все они были обнаружены в тюрьмах и приютах Багдада.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, как решается вопрос по вывезенным в ИГ детям. Напомним, межведомственная группа по возвращению российских детей из зон боевых действий появилась в стране в 2017 году.
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