В Москве приземлился самолет с детьми из Ирака

Самолет МЧС доставил в Москву из Ирака 32 российских ребенка, родители которых примкнули к ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет приземлился в аэропорту «Жуковский». Как сообщалось ранее, детей в первую очередь отвезут в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России для комплексного обследования.

Возраст детей варьируется от 1 года до 9 лет. Все они были обнаружены в тюрьмах и приютах Багдада.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, как решается вопрос по вывезенным в ИГ детям. Напомним, межведомственная группа по возвращению российских детей из зон боевых действий появилась в стране в 2017 году.



