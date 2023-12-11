В Москве представили исследование об эволюции городской социальной сферы

В Москве 8 декабря на конференции «Комфортный город» представили исследование «Архитектура благополучия. Эволюция городской социальной сферы».

Название исследование сопряжено с тем, что именно интенсивность социальных контактов определяет город. В то время как городская среда должна создавать и укреплять социальные связи, поэтому заботиться о благополучии граждан следует через социум.

«Сегодня, когда столица активно строит новую и модернизирует уже существующую инфраструктуру всех городских сервисов, на первый план выходит не количество, а качество этих пространств, которое, очевидно, должно меняться в соответствии с новыми потребностями горожан», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Авторы исследования задаются вопросом, для всех ли в городской среде сегодня не разделяются, а смешиваются функции? Задачей работы было стремление описать современные вызовы социальной сферы, начиная от ментальных расстройств населения, заканчивая ростом групп горожан с особыми потребностями.

В исследовании также имеются список рекомендаций и мер для перехода социальной сферы столицы на качественно иной уровень. Такие списки приводятся в конце каждой главы, а некоторые из них описывают суммарно вызовов сегодняшнего дня, в том числе ухудшение экологии, борьба с отходами, миграция, урбанизация и так далее.

Одним из результатов работы стала наглядная демонстрация, что, несмотря на отличия горожан между собой, потребности большинства тесно взаимосвязаны, и повышенный комфорт города делает их счастливее и благополучнее.

