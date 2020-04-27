Более 11 тысяч волонтеров и соцработников помогают пожилым москвичам

Более 11 тысяч волонтеров и социальных работников помогают пожилым москвичам во время режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом заявила член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике, представитель городского парламента в Совете Федерации Инна Святенко в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По словам Святенко, из 11 тысяч 1,2 тысячи являются волонтерами. Они приносят продукты и лекарства, гуляют с домашними животными. Парламентарий подчеркнула, что контакты с пожилыми людьми происходят исключительно при соблюдении всех мер предосторожности.

Святенко также добавила, что около 10 тысяч москвичей старшего поколения активно участвуют в программе "Московское долголетие", которая перешла в онлайн. По ее словам, москвичи старше 65 лет занимаются дистанционно йогой и иностранными языками.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МоскваКоронавирусВолонтеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры