В Москве появится еще одна пешеходная улица

В столице вскоре появится еще одна пешеходная улица, сообщил мэр Сергей Собянин. Речь идёт о улице Школьной в центре столицы. Градоначальник ознакомился сегодня с ходом работ по её комплексному благоустройству. Как отметил Собянин, сделать её доступной только для пешеходов пытались уже много лет. Теперь первые этажи зданий там будут переоборудованы в ресторанчики, кафе и другие заведения, что позволит, по словам мэра, вдохнуть в неё жизнь.

Сергей Собянин выразил уверенность, что Школьная улица станет Арбатом Таганского района. Как отмечает АГН Москва, мэр подчеркнул, что сейчас проводится комплексное благоустройство и других улиц района.

Школьная улица известна с рубежа XVI-XVII веков – сначала под именем Тележной, а затем 1-ой Рогожской. Она соединяет Добровольческую улицу с Рогожским Валом. До сего времени она представляла собой большую парковку, что нарушало колорит деловой малоэтажной Москвы.

После реконструкции улица станет исключительно пешеходной. Там, в частности, уже появились стилизованные под старину фонари, лавочки, малые архитектурные формы. Проект затронул также участки Большой и Малой Андроньевской улиц и сквер на пересечении улицы Сергия Радонежского с Рогожским Валом у входа на станцию метро «Площадь Ильича».

