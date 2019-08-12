В Москве появился онлайн-навигатор социальных учреждений
Новый сервис — навигатор социальных услуг для населения — заработал на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы. Интерактивная карта призвана помочь москвичам найти ближайшую организацию, где могут оказать необходимую социальную услугу.
Отметим, все столичные центры занятости, службы юридической и психологической помощи, медиации представлены на сайте в пяти категориях. Карта содержит более 350 адресов, а также с её помощью можно проложить маршрут.
В будущем карту планируется дополнять новыми точками и корректировать сервис. В частности, его хотят дополнить блоком для пенсионеров и участников проекта «Московское долголетие».
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