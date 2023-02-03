В Москве появились специализированные центры для лечения ревматологических заболеваний

Специализированные ревматологические центры на базе многопрофильных больниц начали работать в Москве, в каждом из них предусмотрено амбулаторное отделение, дневной и круглосуточный стационары, кабинеты для проведения специальной терапии. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, создание таких центров позволит усилить ревматологическое направление, сосредоточить в учреждениях лучшие профессиональные ресурсы, выстроить четкую маршрутизацию больных и вывести оказание медпомощи на новый уровень.

«Ранее, чтобы пройти обследование, получить заключение о необходимости терапии, а затем рецепт на препараты, пациенту приходилось обращаться в разные медицинские организации. Теперь пациент сможет в одном месте получить все необходимые консультации, пройти исследования, поскольку в центрах будет проводиться и амбулаторный прием, и диагностика, и лечение в условиях дневного и круглосуточного стационара. Подбор индивидуальной терапии и назначение лекарственных препаратов также будет проходить в новых центрах», — рассказала Ракова.

Отмечается, что врачи будут осуществлять пожизненное диспансерное наблюдение пациентов и регулярно проводить контрольные обследования.

Терапевты каждой столичной поликлиники, заподозрив ревматологическое заболевание, смогут направить пациента в один из трех ревматологических центров, специалисты которых будут сопровождать больного на всех этапах. В шаговой доступности от каждого ревмацентра расположен аптечный пункт, в котором горожане могут получить необходимые лекарства.

Ракова подчеркнула, что создание центров с полным циклом специализированной медицинской помощи закрепит ответственность ревматологических центров за все этапы лечения и диагностики каждого пациента в округах, к которым они относятся.

«Подобный подход – с созданием якорных стационаров, территориальной ответственностью медучреждений за пациентов и четко прописанными маршрутами для жителей – мы уже внедрили в онкологии. Все это делает лечебно-диагностический процесс прозрачным и понятным для пациента», — добавила заммэра.

Создание профильных центров необходимо из-за специфичности ревматологических заболеваний — ревматоидного артрита, системной красной волчанки, болезни Шегрена, болезни Бехтерева — которые требуют сложной диагностики и подбора терапии. Для оказания полноценной высокопрофессиональной помощи в Москве создаются межокружные ревмацентры при Городской клинической больнице №52, Московском клиническом научно-практическом центре им. А.С. Логинова и ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. За каждым из центров закрепляется население нескольких округов столицы. Центр при МКНЦ имени Логинова будет обслуживать жителей ВАО, ЮВАО, СВАО; центр при ГКБ №1 — население ЮАО, ЮЗАО, ТиНАО, ЦАО; центр при больнице №52 — мосвичей из ЗАО, СЗАО, САО, ЗелАО.

Кроме того, при ГКБ №52 также создан единый городской ревматологический центр, специалисты которого будут консультировать врачей межокружных учреждений и контролировать проведение терапии современными генно-инженерными препаратами. На базе центра также будет проводиться лечение больных с тяжелыми осложнениями на фоне ревматологического заболевания.

Москвичи смогут записываться напрямую к своему лечащему врачу онлайн, такая опция появится во всех каналах записи ЕМИАС. Горожане увидят результаты исследований, направления врачей, протоколы осмотров, рецепты на выписанные лекарства и другие данные в электронной карте.

